Виталий Артёмов прокомментировал первое заседание новой гордумы

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани прокомментировал прошедшее сегодня первое заседание Рязанской городской думы. Пост чиновник опубликовал на своей странице ВКонтакте.

«Сегодня начал свою работу новый созыв Рязанской городской Думы. На первом заседании депутаты определили структуру, назначили руководителей.

Председателем городской Думы избрана Татьяна Николаевна Панфилова. Поздравляю с назначением!

Совместно с Рязанской городской Думой администрации города предстоит много работы. Губернатор Павел Викторович Малков заявил, что поддержка со стороны региональной власти будет продолжена. Планы по развитию города серьёзные, часть из них уже начала воплощаться.

Рассчитываю, что между администрацией города и Рязанской городской Думой сложатся конструктивные рабочие отношения. Общая задача — созидательная деятельность во благо родного города и его жителей».