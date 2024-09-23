Виталий Артемов по просьбе рязанцев проверил готовность котельной на улице Пугачева

Во время объезда города глава администрации Рязани Виталий Артемов проверил готовность котельной на улице Пугачева 11/19. Об этом он написал в своем тг-канале.

Напомним, состояние котельной об обещал проверить по просьбе местных жителей. Об этом они просили главу во время личного приема.

Артемов тогда отметил, что каждый год в этой котельной проводится плановый профилактический ремонт. Оборудование поддерживается в технически исправном состоянии. Во время его личного визита в котельную начальник управления ЖКХ доложил главе администрации, что держит на личном контроле вопрос её запуска с началом отопительного сезона.