Виталий Артемов отчитался о работе администрации Рязани в 2023 году

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов отчитался о работе в 2023 году, сообщает пресс-служба РГД.

На заседании Рязанской городской Думы присутствовали министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, Почетные граждане Рязани и представители общественности.

С докладом о работе администрации Рязани в 2023 году выступил Виталий Артемов.

В 2023 году Рязань принимала участие в 6 национальных проектах.

За год отремонтировано почти 36 км городских дорог, благоустроено 59 дворов, приведено в порядок шесть общественных пространств. Продолжается благоустройство Лыбедского бульвара и Нижнего городского парка. Построено два детских сада — в Семчино и Кальном. Открыта общеобразовательная школа № 76. Капитально отремонтировано 7 школ. Проведена реконструкция детской школы искусств № 5 в Приокском. Созданы еще две модельные библиотеки. Ведется строительство ФОКа в микрорайоне Торфмаш. Введен в эксплуатацию Западный коллектор.

Продолжается благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», в 2023 году проведены работы:

— в Лесопарке (от первого разворотного круга до оз. Ореховое);

— парке имени Гагарина;

— на Малом шоссе;

— на Черезовских прудах (четная сторона по улице Новоселов).

Также благоустроены Кремлевский сквер, сквер имени Маргелова. Завершены работы в Торговом городке и в сквере у Торговых Рядов. В этом году продолжаются работы в Нижнем городском парке и на Лыбедском бульваре, в Лесопарке и на Черезовских прудах. Также приводятся в порядок сквер Бирюзова и Новопавловская роща, улица и площадь Соборная.

Большим спросом у жителей пользуется программа поддержки местных инициатив. В 2023 году при участии горожан в софинансировании и общественном контроле за ходом работ выполнено 48 проектов по благоустройству. В планах на 2024 год также реализация 48 проектов местных инициатив. Среди них — приведение в порядок дорог и пешеходных дорожек, устройство уличного освещения, ремонт спортивных площадок, установка новых артобъектов.

По программе «Формирование современной городской среды города Рязани» в 2023 году выполнено:

— комплексное благоустройство 6 дворовых территорий на общую сумму свыше 40 млн. рублей.

— благоустройство 53 дворовых территорий на общую сумму 154 млн. рублей.

В 2023 году по программе местных инициатив установлено восемь детских игровых площадок, по нацпроекту «Жильё и городская среда» еще 3 игровые площадки в парке им. Гагарина.

40 площадок в прошлом году установлено во дворах по программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Рязани». Общая сумма затрат из бюджетов города и области составила 40 млн. рублей.

По завершении доклада депутаты задали Виталию Артемову вопросы, касающиеся благоустройства, состояния энергетического комплекса, экологии, а также дальнейшего развития городских окраин. На все вопросы были получены исчерпывающие ответы.