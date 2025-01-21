В «Зелёном саде» появилась студенческая бригада каменщиков

Пятеро ребят из Рязанского технологического колледжа работают на строительстве ЖК «Окская стрелка». Дефицитную профессию они осваивают под руководством наставника Николая Романова. Он трудится каменщиком более 20 лет.
Юрий Пылков — студент четвёртого курса технологического колледжа. Он — бригадир студенческой бригады каменщиков. Учебу успешно совмещает с работой — в компании «Зелёный сад» он уже месяц.
Иван Фролов учится на третьем курсе технологического колледжа и тоже с интересом работает на строительной площадке.
За свой труд ребята получают достойную зарплату, которая в перспективе станет выше. Профессия каменщика востребована во все времена. Какие ещё вакансии есть в ГК «Зелёный сад» узнайте на сайте компании.