Вторник, 21 января, 2025
-5.7 C
Рязань
Экономика и бизнес

В «Зелёном саде» появилась студенческая бригада каменщиков

Алексей Самохин

Пятеро ребят из Рязанского технологического колледжа работают на строительстве ЖК «Окская стрелка». Дефицитную профессию они осваивают под руководством наставника Николая Романова. Он трудится каменщиком более 20 лет.

— В чертежах ребята сразу хорошо ориентировались — в колледже научили, отметил Николай Егорович. — А здесь, на стройке, они получают практические навыки. Стараются все. Сейчас мы делаем кирпичную кладку в кладовых помещениях второго дома.

Юрий Пылков — студент четвёртого курса технологического колледжа. Он — бригадир студенческой бригады каменщиков. Учебу успешно совмещает с работой — в компании «Зелёный сад» он уже месяц.

— Я благодарен за возможность попробовать свои силы, проявить себя, — говорит Юрий. — Нравится, что все сотрудники компании отзывчивые, отношение хорошее. После колледжа хочу продолжить работу на этом же месте. Я знаю, что в «Зелёном саде» возможен карьерный рост. Некоторые ребята из нашего колледжа уже получили повышение.

В «Зелёном саде» появилась студенческая бригада каменщиков Пятеро ребят из Рязанского технологического колледжа работают на строительстве ЖК «Окская стрелка».
В «Зелёном саде» появилась студенческая бригада каменщиков Пятеро ребят из Рязанского технологического колледжа работают на строительстве ЖК «Окская стрелка».

Иван Фролов учится на третьем курсе технологического колледжа и тоже с интересом работает на строительной площадке.

— Сначала было сложновато, но я стараюсь, хочу стать мастером своего дела, — говорит он. — С первого дня нас обеспечили бесплатной форменной одеждой, есть бесплатные обеды. Наставник у нас хороший. После получения диплома отслужу в армии, и обратно — на работу в «Зелёный сад».

Реклама

За свой труд ребята получают достойную зарплату, которая в перспективе станет выше. Профессия каменщика востребована во все времена. Какие ещё вакансии есть в ГК «Зелёный сад» узнайте на сайте компании.

Реклама: ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС", ИНН: 6215014910,erid: 2VtzqwZYqeB

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.