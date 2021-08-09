В УМВД по Рязанской области выразили соболезнования в связи со смертью Ивана Перова

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Руководство и личный состав УМВД по Рязанской области выразили глубокие соболезнования родным и близким Ивана Перова в связи с его смертью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

В 1974 году мужчина поступил на службу в органы внутренних дел в качестве участкового Сапожковского райотдела. Получив высшее специальное образование, Перов работал начальником милиции Пителинского и Рыбновского районов, начальником службы по работе с личным составом областного Управления внутренних дел, а в 1995 году возглавил УВД Рязанской области.

Именно под его руководством, как отмечают полицейские, в 90-е годы развернули активную борьбу с организованной преступностью.

— Высокий профессионализм, большое трудолюбие, обостренное чувство долга, честность и порядочность всегда отличали Ивана Федоровича. Среди подчиненных он пользовался заслуженным авторитетом и уважением, а за успехи в службе был неоднократно награжден Министерством внутренних дел Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Напомним, о гибели генерал-майора стало известно 8 августа. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По некоторой информации, он мог свести счеты с жизнью из-за гибели маленькой девочки.