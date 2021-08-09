В УМВД по Рязанской области выразили соболезнования в связи со смертью Ивана Перова

Руководство и личный состав УМВД по Рязанской области выразили глубокие соболезнования родным и близким Ивана Перова в связи с его смертью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.
В 1974 году мужчина поступил на службу в органы внутренних дел в качестве участкового Сапожковского райотдела. Получив высшее специальное образование, Перов работал начальником милиции Пителинского и Рыбновского районов, начальником службы по работе с личным составом областного Управления внутренних дел, а в 1995 году возглавил УВД Рязанской области.
Именно под его руководством, как отмечают полицейские, в 90-е годы развернули активную борьбу с организованной преступностью.
Напомним, о гибели генерал-майора стало известно 8 августа. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По некоторой информации, он мог свести счеты с жизнью из-за гибели маленькой девочки.