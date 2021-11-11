2 C
Рязань
Четверг, 11 ноября, 2021
spot_img
На главнуюОрганы властиАдминистрация

В Советском районе Рязани проверили соблюдение масочного режима в транспорте

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В среду, 10 ноября, в Советском районе на остановках и в общественном транспорте прошёл очередной масочный рейд. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани. 

В ходе проверки с 40 нарушителями провели разъяснительные беседы. Уполномоченные работники также удостоверились в наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания в салонах автобусов и троллейбусов и в местах массового скопления людей. 

Уточняется, что рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима проходят на регулярной основе.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе Рязани провели очередной масочный рейд. 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,815ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать