В Советском районе Рязани проверили соблюдение масочного режима в транспорте

В среду, 10 ноября, в Советском районе на остановках и в общественном транспорте прошёл очередной масочный рейд. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В ходе проверки с 40 нарушителями провели разъяснительные беседы. Уполномоченные работники также удостоверились в наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания в салонах автобусов и троллейбусов и в местах массового скопления людей.

Уточняется, что рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима проходят на регулярной основе.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе Рязани провели очередной масочный рейд.