В СК передадут доклад о расследовании смертельного избиения подростком жителя Рязани

В центральный аппарат Следственного комитета России представят доклад о первоначальных результатах расследования смертельного избиения уличного музыканта на улице Почтовой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Напомним, трагедия произошла 4 августа. 15-летнему подростку не понравился внешний вид музыканта Дениса К. Он ударил мужчину кулаком в область головы, в результате чего тот скончался в больнице 10 августа. Следователи разыскали нападавшего и возбудили уголовное дело по статье ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Подростку грозит до 15 лет лишения свободы.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.