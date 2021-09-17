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Пятница, 17 сентября, 2021
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В Сети появилось фото с места задержания напавшего на отдел полиции под Воронежем

Александр Ильин
В Сети появилось фото с места задержания напавшего на отдел полиции под Воронежем
Фото: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

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Правоохранители задержали мужчину, напавшего на отдел полиции в Лисках и совершившего тройное убийство. Кадры с места задержания публикует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Во время ареста подозреваемый оказал сопротивление и получил ранение в голову. 

Ранее сообщалось, что следователи установили личность нападавшего. Им оказался 52-летний мужчина из села Волчанское. 

Напомним, утром 16 сентября злоумышленник атаковал отдел полиции в городе Лиски, Воронежской области, после чего расправился с женщиной и двумя детьми.  

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