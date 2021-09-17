В Сети появилось фото с места задержания напавшего на отдел полиции под Воронежем

Правоохранители задержали мужчину, напавшего на отдел полиции в Лисках и совершившего тройное убийство. Кадры с места задержания публикует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Во время ареста подозреваемый оказал сопротивление и получил ранение в голову.

Ранее сообщалось, что следователи установили личность нападавшего. Им оказался 52-летний мужчина из села Волчанское.

Напомним, утром 16 сентября злоумышленник атаковал отдел полиции в городе Лиски, Воронежской области, после чего расправился с женщиной и двумя детьми.