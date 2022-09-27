Вторник, 27 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Сасовском районе задержали двух человек, находившихся в розыске за неуплату алиментов

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В Сасовском районе сотрудники Росгвардии за прошедшую неделю задержали мужчину и женщину, которые были объявлены в федеральный розыск.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области вместе с полицейскими задержали в селе Любовниково мужчину 1990 года рождения, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело о неуплате алиментов.

В городе Сасово сотрудники вневедомственной охраны задержали местную жительницу 1963 года рождения, осуждённую по статье о неуплате средств на содержание детей. Она пыталась скрыться от службы исполнения наказаний и находилась в федеральном розыске.

Задержанных передали инициаторам розыска, – сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Рязанской области.

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