В Рязанской области выпустили метеопредупреждение об ураганном ветре

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В понедельник, 3 мая, в Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Спасатели рассказали о приближении ураганного ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час и с сохранением до конца суток 3 мая, а также ночью и днем 4 мая в регионе усилится южный ветер. Его порывы достигнут 12-17 м/с.

Спасатели просят рязанцев соблюдать ряд правил.

— Не стоит стоять под шаткими конструкциями, крышами домов, линиями электропередач и деревьями. В такую погоду лучше не выходить из дома, — говорится в сообщении.

В случае отключения отопления рязанцев просят пользоваться электрическими фонарями вместо свечей. Это может стать причиной серьезного пожара.

Автовладельцам также стоит быть внимательными за рулем: соблюдать ПДД и скоростной режим.