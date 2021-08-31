В России зафиксировано снижение цен на жилье впервые за год

Впервые за год в России зафиксировали снижение цен на квартиры в новостройках. По словам экспертов, период понижения стоимости жилплощади ожидается и в дальнейшем.

В конце июля 2021 года отметили, что средняя цена квадратного метра на первичном рынке снизилась в Омске на 1, 5%, в Челябинске — на 1%, в Перми — на 0, 6%, в Уфе — на 0, 4%. На южном округе Москвы цены на квартиры в новостройках упали на 1, 5%.

Специалист из агента недвижимости «Метриум» Надежда Коркка заявляет, что такие изменения связаны с ростом ставок и изменениями льготной ипотеки.

Сам рынок, по ее словам, сформируется только к концу 2021 года, а пока можно будет наблюдать колебания объемов продаж и цены квадратного метра.

— Стоимость недвижимости не может бесконечно расти. И сейчас мы отмечаем наступление периода стагнации. В части городов средняя цена первичной недвижимости достигла своего пика и начала снижаться, в других это, вероятнее, произойдет в начале следующего года, — заявил «известиям» основатель риэлтерской фирмы “Этажи” Ильдар Хусаинов.

По его прогнозу, застройщики будут пытаться сдерживать цены на свои объекты, снижать стоимость за счет сокращения площади или корректировать цену предложения.

Ильдар Хусаинов прогнозирует, что признаки снижения уже в 2022 году будут более явными, и в течение двух-трех лет, при нынешних условиях рынка, могут снизиться по стране на 10-15%.