В России могут ужесточить надзор за освободившимися из тюрьмы маньяками

В России могут ужесточить правила административного надзора за маньяками. Соответствующий документ уже готовит фракция «Справедливая Россия».
В частности, они предлагают контролировать соцсети и использовать электронные браслеты людям, которые совершили тяжкие насильственные преступления. По словам лидера фракции, отправной точкой для этого документа стала история скопинского маньяка.
При этом согласно документу, первое же нарушение должно караться заключением под стражу.
Напомним, скопинский маньяк похитил двух несовершеннолетних девушек и удерживал их в бункере на протяжении почти 4-х лет. За это время он неоднократно насиловал жертв, а одна из девочек даже родила Мохову двух мальчиков. Скопинский маньяк отсидел 17 лет и вышел на свободу. Однако для него есть ряд ограничений. Против освобождения Мохова была не только Екатерина Мартынова, одна из жертв, но и все соседи изверга.
Некоторое время назад стало известно, что Ксения Собчак решила снять фильм про Мохова. А буквально вчера она выложила соответствующий ролик на свой Youtube-канал. Жириновский предложил наказать Собчак за этот фильм.
Причем ранее скопинский маньяк уже давал интервью известному telegram-каналу «112».