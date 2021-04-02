В России могут ужесточить надзор за освободившимися из тюрьмы маньяками

В России могут ужесточить правила административного надзора за маньяками. Соответствующий документ уже готовит фракция «Справедливая Россия».

В частности, они предлагают контролировать соцсети и использовать электронные браслеты людям, которые совершили тяжкие насильственные преступления. По словам лидера фракции, отправной точкой для этого документа стала история скопинского маньяка.

— В настоящее время такие люди после освобождения не могут перемещаться за пределы определенной территории и изредка им необходимо являться в полицию. Нужно отслеживать их передвижения с помощью электронных браслетов, а также запрещать приближаться к жертвам и контактировать с ними любыми способами, — цитирует слова Сергея Миронова РИА «Новости».

При этом согласно документу, первое же нарушение должно караться заключением под стражу.

— Конкретно по «скопинскому маньяку» не нужно дожидаться законодательных изменений. Он уже наговорил достаточно, чтобы немедленно оказаться за решеткой, с этим нужно поторопиться правоохранительным органам, – подчеркнул Сергей Миронов.

Напомним, скопинский маньяк похитил двух несовершеннолетних девушек и удерживал их в бункере на протяжении почти 4-х лет. За это время он неоднократно насиловал жертв, а одна из девочек даже родила Мохову двух мальчиков. Скопинский маньяк отсидел 17 лет и вышел на свободу. Однако для него есть ряд ограничений. Против освобождения Мохова была не только Екатерина Мартынова, одна из жертв, но и все соседи изверга.

Некоторое время назад стало известно, что Ксения Собчак решила снять фильм про Мохова. А буквально вчера она выложила соответствующий ролик на свой Youtube-канал. Жириновский предложил наказать Собчак за этот фильм.

Причем ранее скопинский маньяк уже давал интервью известному telegram-каналу «112».