Среда, 7 августа, 2024

В РязГМУ прокомментировали сбор отпечатков пальцев у студентов

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от rawpixel.com на Freepik

О принудительном сборе персональных биометрических данных у первокурсников Рязанского государственного медуниверситета речь не идёт. Об этом представители вуза сообщили в комментариях под постом ВКонтакте.

Ранее студентам предложили сдать отпечатки пальцев, чтобы получить возможность беспрепятственно попадать в университетские корпуса, центр развития образования, общежития вуза.

Сообщается, что в рамках мероприятий по антитеррористической защищённости в университете в целях недопущения нахождения посторонних лиц на территориях, учебных корпусах и общежитиях была установлена система контроля управления доступа (СКУД). Для студентов проход осуществляется с помощью отпечатков пальцев, у работников есть электронные пропуска.

Установку СКУД согласовали с Росгвардией и ФСБ. Система, по информации вуза, не предусматривает обработку и размещение биометрических персональных данных обучающихся и работников.

Если студенты не жалают сдавать отпечатки пальцев, проход осуществляется с помощью студенческого билета или зачётки.

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