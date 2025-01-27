В рязанском Лесопарке затопило пристань, началось январское половодье

В рязанском Лесопарке оказалась затопленной пристань. Очевидцы сообщают о начале половодья, нетипичного для января явления.
В группе «Рязанский формат» появился снимок, на котором видно, что часть пристани ушла под воду:
О подъёме воды в Оке говорят сообщения регионального Минтранса. Ведомство предупредило, что в связи с увеличением уровня воды движение по наплавному мосту у села Троица временно пришлось закрыть.
Ранее синоптик Роман Вильфанд заявил, что последние дни января побьют столетние температурные рекорды. В последний раз такое тепло зимой наблюдалось в первой половине прошлого столетия.
Вместе с тем экстремальное потепление спровоцировало и другие нетипичные для января природные явления. Например, в Шиловском районе зацвела верба.
До этого в Кадоме обнаружили распустившиеся зеленые листья сирени.