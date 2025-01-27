В рязанском Лесопарке затопило пристань, началось январское половодье

В рязанском Лесопарке оказалась затопленной пристань. Очевидцы сообщают о начале половодья, нетипичного для января явления.

В группе «Рязанский формат» появился снимок, на котором видно, что часть пристани ушла под воду:

— Репетиция весны на Оке в январе — поплыли льды, ушла под воду пристань в Лесопарке, — говорится в сообщении.

О подъёме воды в Оке говорят сообщения регионального Минтранса. Ведомство предупредило, что в связи с увеличением уровня воды движение по наплавному мосту у села Троица временно пришлось закрыть.

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Ранее синоптик Роман Вильфанд заявил, что последние дни января побьют столетние температурные рекорды. В последний раз такое тепло зимой наблюдалось в первой половине прошлого столетия.

Вместе с тем экстремальное потепление спровоцировало и другие нетипичные для января природные явления. Например, в Шиловском районе зацвела верба.

Фото: издательство «Пресса»

До этого в Кадоме обнаружили распустившиеся зеленые листья сирени.