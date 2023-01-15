В рязанском Лесопарке вода из Оки перелилась в Ореховое озеро

В воскресенье, 15 января, рязанцы засняли перелив воды из реки Оки в Ореховое озеро в районе Лесопарка. Кадры опубликованы около 12:30 в группе Рязанский Формат ВКонтакте.

Фото Татьяны Картышковой в группе Рязанский Формат ВКонтакте

Спустя примерно 2 часа очевидцы сообщили, что зимний разлив Оки остановился.

«Орешек 15.01.2023. Вид на перешеек между Окой и озером. Наступление мутных вод реки на Орешек остановилось», – говорится в посте.

Напомним: на Ореховом озере в ночь на 19 января традиционно пройдут Крещенские купания. В мэрии Рязани сообщили, что будет оборудована купель, на месте организуют дежурство медиков, спасателей и полицейских.

Фото Татьяны Картышковой в группе Рязанский Формат ВКонтакте