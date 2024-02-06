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В рязанской семье родился девятый ребёнок

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Девятый ребёнок родился в январе в Рязанской семье. Об этом сообщила ВКонтакте руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

Ещё в двух семьях родились 7 и 8 дети. В шести семьях родился шестой ребёнок, в 22 — пятый.

В первый месяц года в Рязани родились 8 двоен. Из них 3 королевские, в которых мальчик и девочка. В остальных случаях родились 3 пары мальчиков и 2 пары девочек.

— Средний возраст матерей у нас, как в среднем по стране — 29.8 лет, отцы постарше — 30 лет (по РФ -29 лет), — написала Елена Сорокина.

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