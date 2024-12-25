В Рязанской области в 2024 году в ДТП погибло 180 человек, из них 12 детей

В Рязанской области по состоянию на 25 декабря в 2024 году в ДТП погибло 180 человек. Это на 14 больше, чем в 2023 году. Среди них 12 детей. Об этом сообщает «RZN.info» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

На 600 километрах федеральных дорог умерли 48% человек от общего числа, 40% погибли на дорогах регионального значения, на местных автодорогах скончались 12%. Такую статистику приводит начальник управления ГАИ Сергей Романов.

За 2024 год зафиксировано 290 дорожно-транспортных происшествий с участием ребенка. В 95 случаях несовершеннолетние управляли автомобилем. За год в регионе сбили 72 детей. Из 12 умерших 8 — пассажиры автотранспорта, попавшего в ДТП, один — пешеход, трое детей находились за рулем транспортного средства.

При этом общее число ДТП снизилось до 1395. В них получили ранения 1923 человека.

«Несмотря на снижение количества ДТП, мы не выполнили показатели федерального проекта „Безопасное дорожное движение“. Рост количества погибших в этом году у нас зафиксировался на апрель, июнь и июль — из-за массовых аварий на дорогах федерального значения», — отметил Сергей Романов.

В регионе участились аварии с мототранспортом. Так, 52 аварии зарегистрировали с участием электросамокатов, 33 участника доставили с телесными повреждениями.

По статистике, основная причина аварий — выезд на встречную полосу, из-за данного нарушения погибли 87 человек. Начальник управления ГАИ считает, что для предотвращения случаев выезда на «встречку» надо устанавливать барьерные ограждения. Например, оно необходимо на участке трассы М-5 в Шиловском районе, где произошла массовая авария с восемью погибшими.