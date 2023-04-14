В Рязанской области сохранится сильный порывистый ветер

До конца суток 14 апреля, а также ночью 15 апреля в Рязанской области местами сохранится усиление северо-восточного ветра порывами 13-18 м/с.

Метеопредупреждение выпустил региональный главк МЧС.

Жителей региона призывают соблюдать правила безопасности в непогоду. Нельзя стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями. По возможности следует ограничить время нахождения на улице.

Сильный порывистый ветер в Рязанской области наблюдается сегодня весь день. В Рязани упала остановка общественного транспорта.