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Пятница, 14 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области сохранится сильный порывистый ветер

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

До конца суток 14 апреля, а также ночью 15 апреля в Рязанской области местами сохранится усиление северо-восточного ветра порывами 13-18 м/с.

Метеопредупреждение выпустил региональный главк МЧС.

Жителей региона призывают соблюдать правила безопасности в непогоду. Нельзя стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями. По возможности следует ограничить время нахождения на улице.

Сильный порывистый ветер в Рязанской области наблюдается сегодня весь день. В Рязани упала остановка общественного транспорта.

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