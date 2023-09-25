Понедельник, 25 сентября, 2023
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В Рязанской области построят психоневрологический интернат для детей-инвалидов

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Изображение от Freepik

В следующем году в Рязанской области начнут строительство психоневрологического интерната для детей-инвалидов. Об этом было заявлено в рамках Дней региона в Совете федерации РФ, пишет «Парламентская газета».

По словам министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Натальи Суворовой, потребность в таком учреждении регион испытывает свыше 10 лет.

— Уже разработана проектная документация, строительство начнётся в 2024 году, — цитирует издание чиновницу.

Уже в ноябре в Рязани начнёт работу центр комплексного сопровождения детей с ограничениями по здоровью. В следующем году регион войдёт в пилотный проект Минтруда по комплексной реабилитации детей-инвалидов.

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