Среда, 4 января, 2023
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В Рязанской области объявлено метеопредупреждение из-за похолодания

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Фото: admrzn.ru

В первой половине дня 4 января в Рязанской области ожидается похолодание с переходом температуры в сторону отрицательной. Соответствующее метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Местами возможны налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, местами сильная.

До этого в Рязани была плюсовая температура, шёл дождь. После похолодания вода замерзнет. Увеличится риск возникновения аварий на дорогах, вырастет число пациентов травмпунктов, которые и так завалены работой.

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