Четверг, 8 августа, 2024

В рязанских прудах прижились черепахи

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/rzn_brief

В рязанских прудах все чаще можно встретить черепах и даже рыбок гуппи. Последние обычно обитают в пресных водоёмах Южной Америки. Об этом в интервью «Вести-Рязань» рассказала кандидат географических наук, доцент кафедры географии, экологии и туризма РГУ им. С.А. Есенина Елена Бирюкова.

По ее словам, это происходит потому, что город создаёт свой микроклимат: котельные, автотранспорт и даже канализации, которые спускаются в пруд, делают окружающую среду теплее. Поэтому некоторым экзотическим для нашей широты видам удается выжить.

В этом же интервью Елена Бирюкова рассказала, что в Рязанской области все чаще встречают краснокнижного жука красотела пахучего. А еще в нашем регионе поселилась бабочка вьюнковый бражник, которая распространена в Северной Африке.

В рязанских прудах прижились черепахи

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В соцсетях появилась информация о серьезной аварии в Клепиковском районе

Россельхознадзор выявил несоответствия требованиям технического регламента у некоторых рязанских производителей молочной продукции

Каноист из Касимова Захар Петров — последний спортсмен из России, который борется за медали на Олимпийский играх в Париже

На благоустройство Бульвара Победы выделят более 7 миллионов рублей

Рязанский священник высказался о замедлении YouTube

Директор по общим вопросам ГК «Зелёный сад» получил высокую награду

В Рязанской области объявлен сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Курской области

В Рязанской области все чаще встречают краснокнижного жука красотела пахучего

Представители «Эко-Пронска» объяснили, почему после мусоровозов остаются лужи

В Михайлове из-за действий мошенников пенсионерка лишилась 800 000 рублей

Рязанка потратила более 80 000 рублей с чужой банковской карты

Кафе в Сасовском районе прикрыли из-за работников-мигрантов