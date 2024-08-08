В рязанских прудах прижились черепахи

В рязанских прудах все чаще можно встретить черепах и даже рыбок гуппи. Последние обычно обитают в пресных водоёмах Южной Америки. Об этом в интервью «Вести-Рязань» рассказала кандидат географических наук, доцент кафедры географии, экологии и туризма РГУ им. С.А. Есенина Елена Бирюкова.

По ее словам, это происходит потому, что город создаёт свой микроклимат: котельные, автотранспорт и даже канализации, которые спускаются в пруд, делают окружающую среду теплее. Поэтому некоторым экзотическим для нашей широты видам удается выжить.

В этом же интервью Елена Бирюкова рассказала, что в Рязанской области все чаще встречают краснокнижного жука красотела пахучего. А еще в нашем регионе поселилась бабочка вьюнковый бражник, которая распространена в Северной Африке.