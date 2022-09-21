В Рязани умер 16-летний Максим Лановой, которого сбила машина скорой помощи

В Рязани скончался 16-летний Максим Лановой — подросток, которого на велосипеде сбила машина скорой помощи. Информация о гибели мальчика появилась в группе СТРАЭ РАН.

— Друзья, только что пришла ужасная новость. Наш Максим Лановой сегодня умер. На днях состоится прощание с ним. Будет проходить в Рязани, — говорится в сообщении.

Во вторник, 13 сентября, в 18.10 на улице Октябрьской Рязани «Газель» скорой помощи под управлением 45-летнего водителя совершила наезд на 16-летнего велосипедиста, сообщала в день ДТП пресс-служба регионального УГИБДД.

Позднее следователь следственной части СУ УМВД по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет.