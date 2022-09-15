Четверг, 15 сентября, 2022
Татьяна Проводина

По факту наезда на подростка-велосипедиста в Рязани возбуждено уголовное дело

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Источник: YA62.ru

Следственное управление УМВД по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту наезда на 16-летнего рязанца на велосипеде на перекрёстке улиц Октябрьской и Станкозаводской.

Дорожная авария произошла 13 сентября около 18:13 на регулируемом перекрёстке улиц Станкозаводской и Октябрьской. ГАЗель скорой медпомощи, за рулём которой находился 44-летний житель Рыбновского района, сбил 16-летнего велосипедиста.

Подросток попал в больницу с тяжёлыми травмами. Сообщалось, что операция длилась 6 часов.

Следователь следственной части СУ УМВД по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет.

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