По факту наезда на подростка-велосипедиста в Рязани возбуждено уголовное дело

Следственное управление УМВД по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту наезда на 16-летнего рязанца на велосипеде на перекрёстке улиц Октябрьской и Станкозаводской.

Дорожная авария произошла 13 сентября около 18:13 на регулируемом перекрёстке улиц Станкозаводской и Октябрьской. ГАЗель скорой медпомощи, за рулём которой находился 44-летний житель Рыбновского района, сбил 16-летнего велосипедиста.

Подросток попал в больницу с тяжёлыми травмами. Сообщалось, что операция длилась 6 часов.

Следователь следственной части СУ УМВД по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет.