Понедельник, 9 сентября, 2024

В Рязани расследуют уголовное дело после обращения защитников Грачиной рощи

Автор: Кристина Аманн

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В Рязани расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий при распоряжении особо охраняемой природной территорией. О ходе расследования доложат в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального СУ СКР России.

Напомним, местные жители, недовольные застройкой Грачиной рощи, записали видеообращение к главе СК России Александру Бастрыкину. Они сообщили, что в феврале 2024 года памятник природы местного значения передали в аренду, чтобы на нем возводить коммерческие объекты. Рязанцы опасаются, что при проведении работ будет вырублена древняя посадка. Также они пожаловались, что при установке забора по периметру стройплощадки будет перекрыта прямая дорога до больницы, детского сада и других социально значимых объектов.

В следственных органах СК России по Рязанской области в связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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