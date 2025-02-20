В Рязани продается здание гостиницы «Женева» за 50 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на онлайн-платформе «Авито».

Продавец уточняет, что двухэтажное здание подойдет для организации медицинского центра или гостиницы. На этажах спроектирована кабинетная система с индивидуальными санузлами, что подойдет для размещения 12 медицинских кабинетов.

Среди плюсов также указывается индивидуальное теплоснабжение, парковка, ремонт. На цокольном этаже есть финская и турецкая сауны — возможно создание массажного кабинета.

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Ранее появилась информация о продаже здания на улице 1-я линия, д. 5, в котором находится магазин «Пятёрочка». Торговое помещение предлагают приобрести за 57 миллионов 750 тысяч рублей.