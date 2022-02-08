В Рязани предварительно определили площадку для празднования Масленицы

В Рязани определили площадку для проведения масленичных гуляний. Предварительно праздник пройдёт в Центральном парке культуры и отдыха.

Как отметили в понедельник 7 февраля на совещании в рязанской мэрии, торжества состоятся с соблюдений действующих коронавирусных ограничений.

Подробная информация о мероприятиях позднее появится на официальном сайте администрации и соцсетях.

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Напомним, в этом году масленичная неделя выпадает на конец февраля. Праздновать Масленицу начнут 28 февраля и завершат 6 марта. О других вопросах, которые обсуждали на совещании в администрации, читайте по ссылке.