Названа причина пожара в Рязани, в котором погибла пятилетняя девочка

В Рязани возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка на пожаре на улице Чернышевского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Напомним, пожар случился 21 мая в квартире на втором этаже 2-этажного дома. Следователи выяснили, что в квартире проживала семья с четырьмя детьми. Родители, будучи пьяными, легли спать. Мальчик баловался со спичками, после чего квартира загорелась.

Проснувшись, родители не смогли реально оценить обстановку и принять меры для спасения всех своих детей. В результате один их детей — девочка 2019 года рождения — погибла.

В действиях родителей следователи обнаружили состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сообщается, что следователи проверят условия жизни и воспитания детей, дадут оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.