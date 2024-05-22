Среда, 22 мая, 2024

Названа причина пожара в Рязани, в котором погибла пятилетняя девочка

Автор: Кристина Аманн

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В Рязани возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка на пожаре на улице Чернышевского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Напомним, пожар случился 21 мая в квартире на втором этаже 2-этажного дома. Следователи выяснили, что в квартире проживала семья с четырьмя детьми. Родители, будучи пьяными, легли спать. Мальчик баловался со спичками, после чего квартира загорелась.

Проснувшись, родители не смогли реально оценить обстановку и принять меры для спасения всех своих детей. В результате один их детей — девочка 2019 года рождения — погибла.

В действиях родителей следователи обнаружили состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сообщается, что следователи проверят условия жизни и воспитания детей, дадут оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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