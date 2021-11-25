В Рязани откроется первый соседский центр

«Зелёный сад» запустит в ЖК «Еврокласс-3» уникальный для Рязани проект — площадку для совместного отдыха, работы, встреч, образовательных, творческих и хозяйственных занятий.

Центр — новый формат общения соседей и место для развития личности, интересного досуга, который с недавнего времени становится всё популярнее в России.

Застройщик запланировал обустроить в пространстве:

коворкинг с рабочими местами под ключ, техникой, доступом к кухне;

закрытые кабинеты для индивидуальной работы;

прачечную, где можно постирать и высушить что угодно — от пледов и одеял до пуховиков и курток;

небольшой фитнес-зал c оборудованием;

группу продлённого дня;

площадки для арт-занятий и детских секций;

мини-кухню, где можно устраивать кулинарные мастер-классы и соседские чаепития.

Отдельно стоит отметить следующие опции, которые будут доступны участникам соседского центра:

стена «Помогалка» — здесь будут полезные вещи, которые могут срочно понадобиться: прикуриватель для авто, дрель, утюг, штопор, швейную машинку, спортинвентарь;

«Доставка» — возможность заказывать на дом продукты, вещи и экономить время на встрече с курьером: администратор центра встретит курьера, заберет заказ, оставит посылки в камере хранения. Клиент сможет забрать всё необходимое по дороге домой.

Приглашаем всех желающих поучаствовать в формировании направлений работы центра. Пишите нам в официальный аккаунт «Зелёного сада» свои предложения.