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Четверг, 25 ноября, 2021
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В Рязани откроется первый соседский центр

7info7

«Зелёный сад» запустит в ЖК «Еврокласс-3» уникальный для Рязани проект — площадку для совместного отдыха, работы, встреч, образовательных, творческих и хозяйственных занятий.

Центр — новый формат общения соседей и место для развития личности, интересного досуга, который с недавнего времени становится всё популярнее в России.

Застройщик запланировал обустроить в пространстве:

  • коворкинг с рабочими местами под ключ, техникой, доступом к кухне;
  • закрытые кабинеты для индивидуальной работы;
  • прачечную, где можно постирать и высушить что угодно — от пледов и одеял до пуховиков и курток;
  • небольшой фитнес-зал c оборудованием;
  • группу продлённого дня;
  • площадки для арт-занятий и детских секций;
  • мини-кухню, где можно устраивать кулинарные мастер-классы и соседские чаепития.

Отдельно стоит отметить следующие опции, которые будут доступны участникам соседского центра:

  • стена «Помогалка»  —  здесь будут полезные вещи, которые могут срочно понадобиться: прикуриватель для авто, дрель, утюг, штопор, швейную машинку,  спортинвентарь;
  • «Доставка»   — возможность заказывать на дом продукты, вещи и экономить время на встрече с курьером: администратор центра встретит курьера, заберет заказ, оставит посылки в камере хранения. Клиент сможет забрать всё необходимое по дороге домой.

Приглашаем всех желающих поучаствовать в формировании направлений работы центра. Пишите нам в официальный аккаунт «Зелёного сада» свои предложения. 

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