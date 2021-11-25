В Рязани откроется первый соседский центр

«Зелёный сад» запустит в ЖК «Еврокласс-3» уникальный для Рязани проект — площадку для совместного отдыха, работы, встреч, образовательных, творческих и хозяйственных занятий.
Центр — новый формат общения соседей и место для развития личности, интересного досуга, который с недавнего времени становится всё популярнее в России.
Застройщик запланировал обустроить в пространстве:
- коворкинг с рабочими местами под ключ, техникой, доступом к кухне;
- закрытые кабинеты для индивидуальной работы;
- прачечную, где можно постирать и высушить что угодно — от пледов и одеял до пуховиков и курток;
- небольшой фитнес-зал c оборудованием;
- группу продлённого дня;
- площадки для арт-занятий и детских секций;
- мини-кухню, где можно устраивать кулинарные мастер-классы и соседские чаепития.
Отдельно стоит отметить следующие опции, которые будут доступны участникам соседского центра:
- стена «Помогалка» — здесь будут полезные вещи, которые могут срочно понадобиться: прикуриватель для авто, дрель, утюг, штопор, швейную машинку, спортинвентарь;
- «Доставка» — возможность заказывать на дом продукты, вещи и экономить время на встрече с курьером: администратор центра встретит курьера, заберет заказ, оставит посылки в камере хранения. Клиент сможет забрать всё необходимое по дороге домой.
Приглашаем всех желающих поучаствовать в формировании направлений работы центра. Пишите нам в официальный аккаунт «Зелёного сада» свои предложения.