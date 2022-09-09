В Рязани официально создали социально-реабилитационный центр «Сосновый бор»

В Рязанской области официально создали автономное учреждение Рязанский многопрофильный социально-реабилитационный центр «Сосновый бор». Распоряжение опубликовано 8 сентября.

«Сосновый бор», согласно документу, будет предоставлять социальные услуги для признанных нуждающимся в них граждан. Ещё одно направление работы – социальная реабилитация инвалидов.

Руководство учреждения назначат 1 октября.

Ранее 7info сообщал, что в социально-реабилитационном центре «Сосновый бор» завершаются ремонтные работы.