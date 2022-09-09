Пятница, 9 сентября, 2022
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В Рязани официально создали социально-реабилитационный центр «Сосновый бор»

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Фото из Телеграм канала Минтруда Рязанской области

В Рязанской области официально создали автономное учреждение Рязанский многопрофильный социально-реабилитационный центр «Сосновый бор». Распоряжение опубликовано 8 сентября.

«Сосновый бор», согласно документу, будет предоставлять социальные услуги для признанных нуждающимся в них граждан. Ещё одно направление работы – социальная реабилитация инвалидов.

Руководство учреждения назначат 1 октября.

Ранее 7info сообщал, что в социально-реабилитационном центре «Сосновый бор» завершаются ремонтные работы.

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