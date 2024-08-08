В Рязани не обнаружили личинок малярийного комара

В рязанских водоемах не обнаружили личинок малярийного комара. Об этом заявили специалисты Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что береговую линию водоёмов около населенных пунктов, где люди заболели лихорадкой Западного Нила, обработали специальным раствором.

Напомним, что в регионе зафиксировано 3 случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Переносчиком инфекции являются комары и клещи. Чтобы защитить себя от возможного заражения, рекомендуется во время прогулок правильно одеваться и пользоваться репеллентами.