В Рязани ищут дом для щенков, спасённых из квартиры братьев-алкоголиков

В Рязани ищут передержку, кураторов или новых хозяев для щенков, спасённых из квартиры братьев-алкоголиков. Соответствующий пост появился в группе Службы по контролю за безнадзорными животными.

Всё! Это тупик! И как бы грустно это не звучало, но тупик, вполне предсказуемый!

Это не порода и не мимимишные няшечки, за которыми очередь из кураторов и рук!

Невзрачные, чёрные, не товарного вида скелетики, в ранах и плешинах…

А из клиники четверых уже нужно забрать! Серьёзное лечение нужно только двоим!

Но и они бесконечно сидеть там не могут, это невероятные суммы за такое количество щенков!!!

Малышей необходимо только кормить, они здоровы!

Конечно, после 4 месяцев заточения малышам нужно знакомиться с улицей, людьми, предметами… Они видели только побои и мусор…

Забрать их нужно срочно, а забрать их некуда. Нет, не так… НЕКУДА И НЕКОМУ!

То есть вот 6-ти маленьким жизням просто нигде нет места и никому они не нужны. «Волшебный укол или ведро с водой», как предложили уже некоторые.

Приютов в городе нет.

Улица для них = смерть.

Передержка отлова (есть и такие советы) = смерть (вирусы карантина делают своё дело, в таком состоянии это 100% попадание), да и не место квартирным щенкам в общих вольерах, с толпой взрослых собак.

Обратно братцам? А зачем тогда всё это было???

К сожалению, это не тот вариант, где «ой, я не возьму, там обязательно другие помогут». Нет! Не помогут, нет никаких других! И никаких перспектив, кроме гибели, у этих бедолаг, без вас, тоже НЕТ!

Просим репост!

Возьмите одного!!! Спасите жизнь!!!

Тел 8 903 640 7888

Сиреневый ошейник — мальчик.

Зелёный ошейник — девочка

Красный ошейник — девочка.

Оранжевый — мальчик.