В Рязани ищут дом для щенков, спасённых из квартиры братьев-алкоголиков

В Рязани ищут передержку, кураторов или новых хозяев для щенков, спасённых из квартиры братьев-алкоголиков. Соответствующий пост появился в группе Службы по контролю за безнадзорными животными.
Всё! Это тупик! И как бы грустно это не звучало, но тупик, вполне предсказуемый!
Это не порода и не мимимишные няшечки, за которыми очередь из кураторов и рук!
Невзрачные, чёрные, не товарного вида скелетики, в ранах и плешинах…
А из клиники четверых уже нужно забрать! Серьёзное лечение нужно только двоим!
Но и они бесконечно сидеть там не могут, это невероятные суммы за такое количество щенков!!!
Малышей необходимо только кормить, они здоровы!
Конечно, после 4 месяцев заточения малышам нужно знакомиться с улицей, людьми, предметами… Они видели только побои и мусор…
Забрать их нужно срочно, а забрать их некуда. Нет, не так… НЕКУДА И НЕКОМУ!
То есть вот 6-ти маленьким жизням просто нигде нет места и никому они не нужны. «Волшебный укол или ведро с водой», как предложили уже некоторые.
Приютов в городе нет.
Улица для них = смерть.
Передержка отлова (есть и такие советы) = смерть (вирусы карантина делают своё дело, в таком состоянии это 100% попадание), да и не место квартирным щенкам в общих вольерах, с толпой взрослых собак.
Обратно братцам? А зачем тогда всё это было???
К сожалению, это не тот вариант, где «ой, я не возьму, там обязательно другие помогут». Нет! Не помогут, нет никаких других! И никаких перспектив, кроме гибели, у этих бедолаг, без вас, тоже НЕТ!
Просим репост!
Возьмите одного!!! Спасите жизнь!!!
Тел 8 903 640 7888
Сиреневый ошейник — мальчик.
Зелёный ошейник — девочка
Красный ошейник — девочка.
Оранжевый — мальчик.
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