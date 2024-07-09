Вторник, 9 июля, 2024

В Рязани «ЕР» проведёт ещё одно предварительное голосование для выборов в облдуму

Автор: 7info

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Фото: ryazan.er.ru

В Рязанской области состоится новое предварительное голосование «Единой России». Его цель — выбрать кандидата, который будет представлять партию на дополнительных выборах депутата Рязанской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 12.

Документы можно подать с 9 до 19 часов 9 июля по адресу: г. Рязань, ул. Горького, д. 49А.

Напомним, место депутата регионального парламента стало вакантным после ухода в Совет Федерации Игоря Мурога. Выборы назначены на сентябрь.

Ранее «Единая Россия» уже проводила праймериз, победителем предварительного голосования стал Герой России Владислав Головин, известный многим по позывному «Струна». Но десантник не сможет принять участие в выборах, так как принял решение продолжить военную службу.

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