В Рязани арестовали женщину, обвиняемую в убийстве сожителя

В Рязани суд удовлетворил требование следствия о заключение под стражу местной жительницы, обвиняемой в убийстве сожителя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

С учётом позиции прокурора, женщина арестована на 2 месяца, до 18 декабря.

По данным следствия, 18 октября во время пьянки между бывшими сожителями произошел конфликт, мужчина ударил подругу. Дождавшись, пока обидчик уснёт, рязанка дважды ударила его ножом в грудь. Раны оказались смертельными.

ЧП случилось в доме на Касимовском шоссе.