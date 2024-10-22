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В Рязани арестовали женщину, обвиняемую в убийстве сожителя

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Алексей Самохин

В Рязани суд удовлетворил требование следствия о заключение под стражу местной жительницы, обвиняемой в убийстве сожителя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

С учётом позиции прокурора, женщина арестована на 2 месяца, до 18 декабря.

По данным следствия, 18 октября во время пьянки между бывшими сожителями произошел конфликт, мужчина ударил подругу. Дождавшись, пока обидчик уснёт, рязанка дважды ударила его ножом в грудь. Раны оказались смертельными.

ЧП случилось в доме на Касимовском шоссе.

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