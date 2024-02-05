Понедельник, 5 февраля, 2024
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В поликлиниках Рязанской области начали обновлять стоматологическое оборудование

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Фото: правительство Рязанской области
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В Рязанской области приступили к обновлению стоматологического оборудования. По словам главы региона Павла Малкова, оно пройдет в несколько этапов.

Установка нового оборудования началась в январе 2024 года. В поликлиниках появятся модули врача и ассистента, удобные кресла и диодные светильники с сенсорным управлением.

Губернатор отметил, что во многих больницах области до сих пор работают на старых стойках, возраст которых иногда достигает 30 лет. В связи с этим Малков поручил минздраву провести аудит и подготовить программу обновления.

Будем создавать максимально комфортные условия. На первом этапе заменим 54 установки, – цитирует губернатора пресс-служба правительства.

Напомним, о необходимости заменить стоматологическое оборудование в рязанских поликлиниках Малков сказал в июле 2023 года в ходе рабочей поездки в Ухоловский район.

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