В полиции сообщили, почему при задержании рецидивиста с ножом в Рязани пришлось применить оружие

В Рязани полицейские применили табельное оружие для задержания напавшего на граждан и сотрудника полиции мужчины. Почему пришлось использовать оружие, объяснили в Управлении МВД России по региону.

12 января задержан вооруженный ранее судимый мужчина, который с ножом напал на сотрудников ППСП, прибывших на сообщение о бытовом конфликте, и причинил одному из них ранения. Чтобы остановить мужчину, полицейский в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» применил табельное оружие. Экипаж патрульно-постовой службы немедленно выехал на сообщение о бытовом конфликте, которое поступило в дежурную часть отдела МВД России по Советскому району города Рязани.

Двое полицейских прибыли на адрес, где на них неожиданно напал местный житель и причинил ножевые ранения сотруднику полиции. Мужчина также причинил ножевые ранение мужчине и женщине, которые обратились в дежурную часть полиции. Действуя в соответствии с обстановкой, один из сотрудников ППСП применил табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение и был задержан.

В настоящее время полицейский, двое пострадавших и злоумышленник доставлены в медучреждение. Предварительно установлено, что применение оружия сотрудником полиции является правомерным.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.2 ст. 105 УК РФ, ст. 317 УК РФ.