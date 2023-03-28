В ожидании суда Александр Логунов сидит в одиночной камере и читает детективы

Александр Логунов, который сейчас находится в СИЗО-1 Рязани в ожидании суда за убийство супруги Елены, сидит в одиночной камере. Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает «КП Рязань».

Кроме убийства супруги Елены Логуновой Александра обвиняют в распространении порнографии. Первое заседание суда намечено на 4 апреля, пройдёт в закрытом режиме.

В СИЗО Логунов решил ни с кем не встречаться, он спокоен, переписывается с матерью по внутренней почте, читает детективы, рассказал источник.