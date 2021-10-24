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Воскресенье, 24 октября, 2021
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В Оренбургской области полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки

Александр Ильин
Фото: Следственный комитет Российской Федерации

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В Оренбургской области полиция установила личность подозреваемого, причастного к убийству девушки, чьё тело было найдено обезглавленным. Об этом сообщает СК РФ. 

Им оказался 42-летний знакомый жертвы. По данным следователей, мужчину задержали возле его дома. Известно, что ранее он привлекался за совершения преступлений. 

В пресс-службе также отметили, что злоумышленник полностью признал свою вину в случившемся. В ближайшее время его отправят на допрос. 

Кроме того, установлена и личность погибшей. Ей оказалась 39-летняя местная жительница.

Напомним, в субботу, 23 октября, в городе Орск под Оренбургом обнаружили обезглавленное тело девушки. Расследование дела передали в центральный аппарат СК. 

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