В Оренбургской области полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки

В Оренбургской области полиция установила личность подозреваемого, причастного к убийству девушки, чьё тело было найдено обезглавленным. Об этом сообщает СК РФ.

Им оказался 42-летний знакомый жертвы. По данным следователей, мужчину задержали возле его дома. Известно, что ранее он привлекался за совершения преступлений.

В пресс-службе также отметили, что злоумышленник полностью признал свою вину в случившемся. В ближайшее время его отправят на допрос.

Кроме того, установлена и личность погибшей. Ей оказалась 39-летняя местная жительница.

Напомним, в субботу, 23 октября, в городе Орск под Оренбургом обнаружили обезглавленное тело девушки. Расследование дела передали в центральный аппарат СК.