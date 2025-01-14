В «Окской стрелке» построят новые коммуникации и подпорную стену

Жилой комплекс компании «Зелёный сад» будет обеспечен бесперебойным водоснабжением и надёжно защищён от возможных последствий разлива реки.

Строительство новых коммуникаций в Борках начнётся уже в этом году. Старые используются для нужд стройки, в дальнейшем их демонтируют. Для домов ЖК спроектированы и будут реализованы новые сети водоснабжения и канализации. Водопроводную сеть присоединят к городской магистрали большого давления и большого диаметра. Плюс к этому каждый дом будет иметь насосную установку для бесперебойного водоснабжения и необходимого напора на любом этаже. Работы завершат к моменту сдачи первой очереди «Окской стрелки».

Также дома будут надёжно защищены от последствий разлива реки. Во-первых, жилой комплекс строится гораздо выше предполагаемого уровня подтопления. Во-вторых, вдоль набережной будет возведена подпорная стена. Кроме того, по наблюдениям метеорологов, большого разлива на территории застройки не было с 1994 года.

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Застройщик: ООО СЗ «ЗЕЛЁНЫЙ САД — РЯБИНОВЫЕ ГРОЗДЬЯ». Проектная декларация №62-000396 от 10.12.2024, подробности на сайте наш.дом.рф.