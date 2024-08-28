18-летний парень погиб при столкновении автомобиля с опорой ЛЭП в Рязанской области

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности смертельной аварии в Милославском районе.

27 августа примерно в 2 часа ночи на 7-м километре автодороги Южный — Мураевня — дом-музей Семёнова-Тян-Шанского в Милославском районе автомобиль «Опель Астра» съехал в кювет и наехал на опору ЛЭП.

В результате аварии 18-летний молодой человек из Самары скончался на месте происшествия. Его друзья — 21-летние жители Москвы — госпитализированы.

Сейчас проводится проверка по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.