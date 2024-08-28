Среда, 28 августа, 2024

18-летний парень погиб при столкновении автомобиля с опорой ЛЭП в Рязанской области

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/gibdd062

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности смертельной аварии в Милославском районе.

27 августа примерно в 2 часа ночи на 7-м километре автодороги Южный — Мураевня — дом-музей Семёнова-Тян-Шанского в Милославском районе автомобиль «Опель Астра» съехал в кювет и наехал на опору ЛЭП.

В результате аварии 18-летний молодой человек из Самары скончался на месте происшествия. Его друзья — 21-летние жители Москвы — госпитализированы.

Сейчас проводится проверка по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

18-летний парень погиб при столкновении автомобиля с опорой ЛЭП в Рязанской области
18-летний парень погиб при столкновении автомобиля с опорой ЛЭП в Рязанской области

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