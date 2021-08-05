В мэрии представили проект развития транспортной инфраструктуры до 2026 года

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В администрации Рязани представили проект развития транспортной инфраструктуры 2021 — 2026 года. Согласно документу за несколько лет в городе организуют выделенные полосы для велосипедистов, оборудуют дополнительные пешеходные переходы и реконструируют аэропорты.

В общей сложности на проект планируют потратить 5,4 миллиарда рублей.

Власти хотят внести следующие изменения в работу общественного транспорта:

Увеличить количество автобусов повышенной вместимости, в которых смогут ездить до 70 человек.

Начать развивать маршруты общественного транспорта в отдаленные районы города.

Реконструировать железнодорожную станцию Рязань-1: отремонтировать перроны, построить тоннель от вокзала до платформ.

Начать реновацию причальной инфраструктуры.

Организовать выделенные полосы для общественного транспорта на Московском шоссе и Первомайском проспекте.

Спроектировать и построить новые железнодорожные посадочные платформы «Лыбедский бульвар», «Автомобильный центр».

Поставить новые интеллектуальные остановки с павильонами.

Продлить сети троллейбусов на 9,7 км.

Продолжить развивать автобусы и троллейбусы.

Увеличить количество транспорта для перевозки маломобильных групп населения.

Реконструировать рязанские аэропорты.

В проекте также подумали о пешеходах и велосипедистах. В частности, в течение нескольких лет могут:

Построить надземный переход на Северной окружной до 2023 года.

Создать выделенные полосы для движения велосипедистов по Московскому шоссе и Первомайскому проспекту.

Обустроить веломаршруты «ЦПКиО — Лыбедский бульвар — Кремль — Торговый городок — Лесопарк — Ореховое озеро», «Кальное (школа №73) — Торговый городок», «Ледовый дворец — улица Циолковского».

Создать сеть велопарковок возле социальных объектов.

Кроме того, до 2026 года в Рязани планируют развить систему экологичных, многоярусных и подземных парковок. Власти подумали и об установке зарядных станций для электротранспорта. А светофоры могут оборудовать звуковыми и тактильными сигналами.