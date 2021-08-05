В мэрии представили проект развития транспортной инфраструктуры до 2026 года

В администрации Рязани представили проект развития транспортной инфраструктуры 2021 — 2026 года. Согласно документу за несколько лет в городе организуют выделенные полосы для велосипедистов, оборудуют дополнительные пешеходные переходы и реконструируют аэропорты.
В общей сложности на проект планируют потратить 5,4 миллиарда рублей.
Власти хотят внести следующие изменения в работу общественного транспорта:
- Увеличить количество автобусов повышенной вместимости, в которых смогут ездить до 70 человек.
- Начать развивать маршруты общественного транспорта в отдаленные районы города.
- Реконструировать железнодорожную станцию Рязань-1: отремонтировать перроны, построить тоннель от вокзала до платформ.
- Начать реновацию причальной инфраструктуры.
- Организовать выделенные полосы для общественного транспорта на Московском шоссе и Первомайском проспекте.
- Спроектировать и построить новые железнодорожные посадочные платформы «Лыбедский бульвар», «Автомобильный центр».
- Поставить новые интеллектуальные остановки с павильонами.
- Продлить сети троллейбусов на 9,7 км.
- Продолжить развивать автобусы и троллейбусы.
- Увеличить количество транспорта для перевозки маломобильных групп населения.
- Реконструировать рязанские аэропорты.
В проекте также подумали о пешеходах и велосипедистах. В частности, в течение нескольких лет могут:
- Построить надземный переход на Северной окружной до 2023 года.
- Создать выделенные полосы для движения велосипедистов по Московскому шоссе и Первомайскому проспекту.
- Обустроить веломаршруты «ЦПКиО — Лыбедский бульвар — Кремль — Торговый городок — Лесопарк — Ореховое озеро», «Кальное (школа №73) — Торговый городок», «Ледовый дворец — улица Циолковского».
- Создать сеть велопарковок возле социальных объектов.
Кроме того, до 2026 года в Рязани планируют развить систему экологичных, многоярусных и подземных парковок. Власти подумали и об установке зарядных станций для электротранспорта. А светофоры могут оборудовать звуковыми и тактильными сигналами.