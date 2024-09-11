Среда, 11 сентября, 2024

В Лесопарке вновь состоится выставка бездомных животных «Пойдем домой»

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/admryazan

В ближайшее воскресенье, 15 сентября, в Лесопарке состоится выставка бездомных животных «Пойдем домой». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

Выставка пройдет в рамках проекта «Защита животного мира». Участвовать могут все, у кого на передержке есть подопечный. Главное, что чтобы у животного был ветеринарный паспорт со всеми прививками (комплекс и бешенство). Записаться на выставку можно по телефону 8 903 640 78 88 и успеть на регистрацию, которая начинается в день мероприятия с 10.00.

Для гостей выставка открывается с 11:00. Любой желающий здесь сможет найти себе четвероногого друга и забрать его домой!

На последней выставке, которая проходила в Лесопарке 24 августа, новых хозяев нашли 11 кошек и 16 собак.

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