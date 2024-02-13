В корпусах и общежитии РГУ планируют провести ремонт

В пяти учебных корпусах и общежитии РГУ им. Есенина планируют сделать ремонт, сообщает 62info.

Проектно-сметной документацией будут предусмотрены ремонт главного и второго корпусов, зданий на улице Полонского и на Первомайском проспекте.

Продолжить ремонт планируют и в общежитии на Касимовском шоссе – там заменят инженерные сети и отремонтируют комнаты, кухни и холлы.

Для трех общежитий купят новую бытовую технику. Взамен старых холодильников, которые изымают у студентов, университет предоставит новые. Это делается по предписанию МЧС для избежания пожаров.