В Касимове открыли первый пункт раздельного сбора мусора

Глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов рассказал в телеграм-канале об открытии пункта раздельного сбора мусора в Касимове.

Проект реализуется региональным мусорным оператором «ЭкоПронск». По словам Бахилова, он направлен на повышение эффективности переработки отходов и реализацию задач национального проекта «Экология».

Пункт раздельного сбора мусора находится в центре города, он стал первым подобным объектом, которые собираются построить в малых городах Рязанской области.

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— Раздельный сбор отходов — это не просто модный тренд, а необходимость для сохранения окружающей среды и здоровья будущих поколений, — написал Иван Бахилов.

Ранее об открытии пункта рассказал «ЭкоПронск».