Суббота, 3 мая, 2025
13.7 C
Рязань
Фото: t.me/ivanbahilov
Новости Касимова

В Касимове открыли первый пункт раздельного сбора мусора

Алексей Самохин

Глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов рассказал в телеграм-канале об открытии пункта раздельного сбора мусора в Касимове.

Проект реализуется региональным мусорным оператором «ЭкоПронск». По словам Бахилова, он направлен на повышение эффективности переработки отходов и реализацию задач национального проекта «Экология».

Пункт раздельного сбора мусора находится в центре города, он стал первым подобным объектом, которые собираются построить в малых городах Рязанской области.

Реклама

— Раздельный сбор отходов — это не просто модный тренд, а необходимость для сохранения окружающей среды и здоровья будущих поколений, — написал Иван Бахилов.

Ранее об открытии пункта рассказал «ЭкоПронск».

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.