В Касимове открыли новую волейбольную площадку «Здоровье», сообщает группа городской администрации ВКонтакте.

В четверг, 27 июля, на берегу Оки состоялся первый этап турнира по пляжному волейболу среди коллективов МО МВД «Касимовский» и администрации города. Он дал старт работе новой спортивной площадки города.

Напомним, спортивная зона была обустроена без привлечения бюджетных средств силами местных предпринимателей, общественников, депутатов, волонтеров и при непосредственном участии главы администрации Касимова Ивана Бахилова.