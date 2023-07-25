Вторник, 25 июля, 2023
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В Касимове появится новая площадка для пляжного волейбола

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Фото: "Рязанские ведомости"

В Касимове готовят новую площадку для игры в пляжный волейбол.

Площадка обустраивается без привлечения бюджетных средств силами местных предпринимателей, общественников, депутатов, волонтеров и при непосредственном участии главы администрации Касимова Ивана Бахилова, сообщают «Рязанские ведомости».

На берегу Оки уже завезли более 300 кубометров песка, натянули сетку, установили судейскую вышку и скамейки. Кроме этого, берег реки очистили от зарослей, а на дороге, ведущей к площадке, провели ямочный ремонт.

Открытие новой зоны отдыха «Здоровье» запланировано на ближайшие дни. Она будет доступна всем любителям активного образа жизни.

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