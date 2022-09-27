В ГИБДД Рязанской области уточнили информацию об автокатастрофе на трассе Каспий

Госавтоинспекция Рязанской области приводит предварительные данные об автокатастрофе, произошедшей 26 сентября около 9:45 в Александро-Невском районе.

За рулём BMW находился 29-летний житель Подмосковья. Водитель не учёл метеорологические и дорожные условия, не справился с рулевым управлением и столкнулся с грузовиком Iveco с полуприцепом, которым управлял 43-летний житель Липецкой области.

BMW по инерции продолжил движение и врезался в Ford Focus, за рулём которого находился 23-летний житель Тульской области.

От полученных травм на месте скончались водитель и два пассажира BMW – 23-летняя женщина и 2-летний ребёнок.

22-летняя пассажирка Ford получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка случившегося.