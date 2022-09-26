Три человека погибли и один пострадал в автокатастрофе в Рязанской области

В Александро-Невском районе столкнулись грузовик Iveco и две легковушки – BMW и Ford Focus. Предварительные данные привели в пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области.

Автокатастрофа случилась 26 сентября около 9:45 на 321-ом километре трассы Р22 Каспий. Три человека, находившиеся в BMW, погибли — это 29-летний мужчина, женщина и ребёнок 2020 года рождения.

Пассажирка Ford Focus получила травмы. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.

На месте ДТП работают полицейские, выясняются все обстоятельства произошедшего.