Понедельник, 26 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Три человека погибли и один пострадал в автокатастрофе в Рязанской области

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Фото пресс-службы Госавтоинспекции Рязанской области

В Александро-Невском районе столкнулись грузовик Iveco и две легковушки – BMW и Ford Focus. Предварительные данные привели в пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области.

Автокатастрофа случилась 26 сентября около 9:45 на 321-ом километре трассы Р22 Каспий. Три человека, находившиеся в BMW, погибли — это 29-летний мужчина, женщина и ребёнок 2020 года рождения.

Три человека погибли и один пострадал в автокатастрофе в Рязанской области
Три человека погибли и один пострадал в автокатастрофе в Рязанской области
Три человека погибли и один пострадал в автокатастрофе в Рязанской области

Пассажирка Ford Focus получила травмы. Личности погибших и пострадавших устанавливаются.

На месте ДТП работают полицейские, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Три человека погибли и один пострадал в автокатастрофе в Рязанской области
Три человека погибли и один пострадал в автокатастрофе в Рязанской области
Три человека погибли и один пострадал в автокатастрофе в Рязанской области
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