Родился Леонид Рошаль

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Советский и российский педиатр и хирург, «Детский доктор мира», общественный деятель Леонид Михайлович Рошаль, выдающийся детский хирург, родился в городе Ливны (ныне — Орловской области) 27 апреля 1933 года в семье военного лётчика.

В 1957 году Рошаль закончил Второй МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова по специальности педиатрия, работал участковым детским врачом. В 1964 году с успехом защитил кандидатскую, а в 1970 году – и докторскую диссертации.

В 1961-1981 годах он работал в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте в отделении детской хирургии, а также организовал центр хирургии новорождённых Московской области. В 1981 году стал заведующим отделением неотложной хирургии и травмы детского возраста НИИ педиатрии РАМН, а еще через год ему присвоено звание профессора.

С 1970 года Рошаль — главный внештатный детский пульмонолог Министерства здравоохранения Московской области, в 2003-2015 годах — директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ), а в настоящее время — президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В 1990 году Леонид Михайлович возглавил Международный комитет помощи детям, пострадавшим в катастрофах и войнах (куда вошли известные специалисты-медики со всего мира), и Международный благотворительный фонд помощи детям.

Еще в 1988 году Рошаль участвовал в спасении детей, пострадавших во время землетрясения в Армении, помогал детям, пострадавшим во время революций в Румынии, войн в Ираке (1991), Югославии, Палестинской автономии, Чечне, Украине, а также во время землетрясений в Японии, Египте, Афганистане (1998), Турции (1999) и Индии (2001).

Во время теракта в театре на Дубровке в 2002 году Леонид Михайлович проводил переговоры с террористами о выводе восьми детей из театра. Переговоры увенчались успехом, а оставшимся заложникам были переданы вода и медикаменты. За личное мужество, проявленное в Театральном центре, Рошаль был удостоен Ордена Мужества. Кроме того, он участвовал в переговорах и в 2004 году во время террористического акта в Беслане. Рошаль выступал против войны в Чечне, ареста Михаила Ходорковского и в поддержку прекращения боевых действий на Украине.

Неоднократно Леонид Михайлович признавался «Европейцем года» и «Россиянином года». Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, монгольским орденом «Полярная звезда», медалью «Во славу Осетии», «Медалью Великого Лидера» (Пакистан), медалью Армении «За выдающийся вклад в области здравоохранения и за развитие армяно-российской дружбы», а также орденами общественных организаций и многими премиями России и мира. Он автор многих монографий и статей, а также главный редактор журнала «Детская хирургия».

Доктор Рошаль является экспертом Всемирной организации здравоохранения, Почётным президентом SAMU SOCIAL INTERNATIONAL (Москва), членом Правления детских хирургов России, почётным членом ассоциации детских хирургов России, членом Исполкома Союза педиатров России, членом Общественной палаты, почётным доктором Академии наук Армении, почётным членом Ассоциации врачей Азии, почётным членом Международной Королевской Академии ООН, почётным президентом врачебной палаты Армении, членом Британской ассоциации детских хирургов и т.д. Именем Леонида Рошаля названа звезда в созвездии Тельца.

Но прежде всего Леонид Михайлович Рошаль — детский хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и «Детский доктор мира», как его окрестили журналисты. Живет и работает в Москве.

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