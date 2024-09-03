Вторник, 3 сентября, 2024

В деле о гибели девочки в Нижнем Тагиле появился подозреваемый

Автор: Алексей Самохин

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В гибели 11-летней девочки из Нижнего Тагила подозревают местного жителя, сообщила NEWS.ru соседка погибшего ребенка. По ее словам, кровь девочки была обнаружена в одной из квартир, принадлежащей мужчине, который уехал в Москву с намерением отправиться на СВО. Соседка уточнила, что подозреваемого уже задержали и везут обратно в Нижний Тагил.

Информацию о задержании ехавшего на СВО подтвердил E1.ru отец погибшей девочки. По словам Александра, он видел мужчину еще 30 августа (за сутки до исчезновения дочери). Тот накануне пропажи ребенка даже предлагал Александру поесть мясо.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

«Пока никто точно не знает, что произошло, поступает разная информация от знакомых и соседей. Говорят, что девочку нашли в подвале одного из жилых домов, а кровь была обнаружена в квартире, принадлежащей мужчине, который уехал в Москву, чтобы затем отправиться на СВО. Сейчас его задержали и везут обратно в город», — рассказала соседка.

Она также сообщила, что девочку искали четыре дня, и добавила, что отец школьницы ранее потерял жену.

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