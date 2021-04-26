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Понедельник, 26 апреля, 2021
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В Дашково-Песочне всё ещё может появиться парк с набережной

7info
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Арендатор земельного участка на улице Тимакова в Дашково-Песочне не отказался от размещения там парка и набережной. Об этом представители администрации Рязани сообщили на странице мэра Елены Сорокиной.

Напомним, на участке находятся два Черезовских пруда. Ранее планировалось убрать с него гаражи и сделать парк с набережной. 

– Арендатор сообщил, что строительство парка и набережной остается в приоритетных проектах, – отметили представители мэрии. 

Правда, сроки начала работ на данный момент не определены.

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